Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Нисикори - Советский спорт
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04 июня 2019 19:51ТеннисСпирин Дмитрий

Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Нисикори

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Сегодня Надаль уверенно в трех переиграл партиях японца Кеи Нисикори – 6:1, 6:1, 6:3. По ходу поединка Нисикори вызывал на ринг врача, жалуясь на травму плеча. Встреча продолжалась один час 53 минуты.

Надаль выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и взял семь геймов на подаче соперника. У японца – два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал испанец сразится с швейцарцем Роджером Федерером, который в четырех сетах переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку.

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