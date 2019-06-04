Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем - Советский спорт
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04 июня 2019 20:04ТеннисСпирин Дмитрий

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Швейцарец Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом Открытого чемпионата Франции.

4 июня Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась три часа 40 минут.

Роджер выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из 18 брейк-поинтов. У Вавринки – восемь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейка из пяти.

В четвертом сете матч был прерван из-за дождя.

За выход в финал Федерер поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее переигравшим Кеи Нисикори в трех сетах.

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