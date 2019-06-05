Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя - Советский спорт
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05 июня 2019 15:09ТеннисСпирин Дмитрий

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

Начало четвертьфинальных матчей на Открытом чемпионате Франции перенесено.

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

Встречи стартуют после окончания дождя в столице Франции.

А затем свои четвертьфинальные матчи должны провести мужчины: Новак Джокович сразится с Александром Зверевым, а Карен Хачанов - с Домиником Тимом.

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