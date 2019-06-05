Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Встречи стартуют после окончания дождя в столице Франции.
А затем свои четвертьфинальные матчи должны провести мужчины: Новак Джокович сразится с Александром Зверевым, а Карен Хачанов - с Домиником Тимом.
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