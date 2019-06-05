Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 6 июня - Советский спорт
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05 июня 2019 18:12ТеннисСпирин Дмитрий

Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 6 июня

Все четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции, которые должны были состояться сегодня, перенесены на 6 июня.

Из-за дождя игроки не смогут выйти на парижские корты.

Таким образом, 6 июня состоятся четыре четвертьфинала: в женском одиночном разряде сыграют Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

А в мужском одиночном разряде сыграют Новак Джокович - Александр Зверев и Карен Хачанов - Доминик Тим.

Кроме того, 6 июня на «Ролан Гаррос» также состоятся два полуфинальных матча в миксте и один матч 1/4 финала в парном разряде у женщин.

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