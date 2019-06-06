Сегодня Хачанов попытается пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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06 июня 2019 07:35ТеннисСпирин Дмитрий

Сегодня Хачанов попытается пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос»

6 июня российский теннисист Карен Хачанов сразится с австрийцем Домиником Тимом за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Матч Хачанов - Тим должен был состояться в Париже еще в среду, но встреча была отложена из-за дождя.

Российский теннисист впервые пробился в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Напомним, в четвертом круге Хачанов обыграл титулованного аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

Доминик Тим в свою очередь является финалистом «Ролан Гаррос» 2018 года: тогда он в решающем матче уступил Рафаэлю Надалю.

Отметим, что единственную личную встречу между этими соперниками выиграл Карен (на турнире серии «Мастерс» в Париже в 2018 году).

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