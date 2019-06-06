Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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06 июня 2019 15:13Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Действующая победительница «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп проиграла 17-летней американке Аманде Анисимовой.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки. За время матча Халеп один раз подала на вылет, реализовала один из семи брейк-пойнтов, а также допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что соперницей Анисимовой в полуфинале Открытого чемпионата Франции будет австралийка Эшли Барти.

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