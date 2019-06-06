Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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06 июня 2019 17:51Теннис

Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу представителя Австрии. За время матча Хачанов пять раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. На счету Тима три эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также три двойные ошибки.

В полуфинале «Ролан Гаррос» австриец сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в трех сетах переиграл немца Александра Зверева.

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