Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу представителя Австрии. За время матча Хачанов пять раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. На счету Тима три эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также три двойные ошибки.

В полуфинале «Ролан Гаррос» австриец сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в трех сетах переиграл немца Александра Зверева.