Джокович переиграл А. Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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06 июня 2019 18:04Теннис

Джокович переиграл А. Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в ¼ финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского спортсмена. За время матча Джокович один раз подал на вылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 и совершил четыре двойных ошибки. На счету его соперника десять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми, а также восемь двойных ошибок.

Добавим, что в полуфинале турнира Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом, ранее обыгравшим россиянина Карена Хачанова.

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