Джокович переиграл А. Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского спортсмена. За время матча Джокович один раз подал на вылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 и совершил четыре двойных ошибки. На счету его соперника десять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми, а также восемь двойных ошибок.

Добавим, что в полуфинале турнира Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом, ранее обыгравшим россиянина Карена Хачанова.