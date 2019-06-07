Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале Открытого чемпионата Франции обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Надаль трижды подал навылет, реализовал шесть из 16 брейк-пойнтов и совершил одну двойную ошибку. На счету его соперника три эйса, два реализованных брейк-пойнта, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в финале Надаль встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.