Сегодня состоится женский финал, а Джокович и Тим доиграют полуфинал 8 июня состоится женский финал Открытого чемпионата Франции.

Игровой день начнется в 13:00 по московскому времени. Должен быть доигран полуфинал в мужском одиночном разряде Новак Джокович - Доминик Тим. Встреча была прервана в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий. По сетам в этой встрече равенство (1-1), а в третьей партии со счетом 3:1 ведет Тим.

В финале победителя данного противостояния ждет Рафаэль Надаль.

А в 15:00 мск. на корт должны выйти участницы женского финала: австралийка Эшли Барти сыграет с чешкой Маркетой Вондроушевой. Обе соперницы впервые пробились в финал турнира «Большого шлема». Обе предыдущие личные встречи в двух сетах выиграла Барти.