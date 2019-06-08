Тим обыграл Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» Австриец Доминик Тим стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции.

В матче, который растянулся на два дня и продолжался более четырех часов, Тим обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

9 июня в финале Тим сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, что такой же финальный матч был в финале «Ролан Гаррос» прошлого года, и тогда победу одержал Надаль.