Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Барти трижды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также три двойных ошибки.
Отметим, что Барти впервые в своей карьере стала победительницей «Ролан Гаррос».
Добавим, что в мужском финале Открытого чемпионата Франции сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Караваев отдал три голевых – Украина разгромила СербиюКоманда Андрея Шевченко сделала серьезную заявку на попадание в финальный турнир Евро-2020 Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду. Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20Первый тур состоится 14 июля, последний – 17 мая. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом. Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в ПитереС календарем сезона-2019/20, который премьер-лига решила презентовать поздно вечером в четверг, есть проблемы. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело!Экс-президент «Спартака» прокомментировал сообщения о том, что российская премьер-лига в 2024 году может остаться без Лиги чемпионов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз». Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги нацийВо втором полуфинале Лиги наций сборная Голландии в дополнительное время вырвала волевую победу у англичан. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.