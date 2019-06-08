Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции - Советский спорт
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08 июня 2019 19:01Теннис

Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции

Австралийская теннисистка Эшли Барти переиграла чешку Маркету Вондроушову в финале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Барти трижды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также три двойных ошибки.

Отметим, что Барти впервые в своей карьере стала победительницей «Ролан Гаррос».

Добавим, что в мужском финале Открытого чемпионата Франции сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

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