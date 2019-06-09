Надаль обыграл Тима в финале «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

У Тима семь эйсов против трех у Надаля. Также австриец совершил единственную двойную ошибку финала.

На пути к трофею Надаль обыграл немцев Янника Ханфмана и Янника Мадена, бельгийца Давида Гоффена, аргентинца Хуан-Игнасио Лондеро, японца Кея Нисикори и швейцарца Роджера Федерера.

Для 33-летнего Надаля это 12-я победа на Открытом чемпионате Франции. Ранее он побеждал в Париже в 2005-08, 2010-14 и 2017-18 годах.

Для 25-летнего Тима это второе поражение в финалах турниров «Большого шлема».