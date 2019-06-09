Рафаэль Надаль – после победы на «Ролан Гаррос»: Меня переполняют эмоции

Испанец Рафаэль Надаль высказался после победы на Открытом чемпионате Франции. Напомним, в финале он обыграл Доминика Тима из Австрии.
«Сбылась моя мечта. Это невероятно, такое не объяснишь словами. Меня просто переполняют эмоции. Когда я впервые выиграл этот турнир в 2005 году, то не мог и подумать, что все сложится таким образом.
Хочу поздравить Тима, он играл очень хорошо. Видно, что он работает над собой», – цитирует испанца AFP.
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