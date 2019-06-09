Рафаэль Надаль – после победы на «Ролан Гаррос»: Меня переполняют эмоции - Советский спорт
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09 июня 2019 20:58ТеннисГичунцев Артур

Рафаэль Надаль – после победы на «Ролан Гаррос»: Меня переполняют эмоции

Сегодня, 9 июня, уроженец Мадрида выиграл «Ролан Гаррос».

Испанец Рафаэль Надаль высказался после победы на Открытом чемпионате Франции. Напомним, в финале он обыграл Доминика Тима из Австрии.

«Сбылась моя мечта. Это невероятно, такое не объяснишь словами. Меня просто переполняют эмоции. Когда я впервые выиграл этот турнир в 2005 году, то не мог и подумать, что все сложится таким образом.

Хочу поздравить Тима, он играл очень хорошо. Видно, что он работает над собой», – цитирует испанца AFP.

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