Надаль первым выиграл 12 раз один и тот же турнир «Ролан Гаррос» и Надаль установили совместный рекорд.

Победа на «Ролан Гаррос»-2019 стала для Рафаэля Надаля 12-й в карьере.

Ранее ни у одного теннисного турнира не было 12-кратного победителя. У соревнований в Монте-Карло и Барселоне по одному 11-кратному победителю. И это Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер побеждал по девять раз в ФедерБазеле и Халле.