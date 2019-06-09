Надаль первым выиграл 12 раз один и тот же турнир

Победа на «Ролан Гаррос»-2019 стала для Рафаэля Надаля 12-й в карьере.
Ранее ни у одного теннисного турнира не было 12-кратного победителя. У соревнований в Монте-Карло и Барселоне по одному 11-кратному победителю. И это Рафаэль Надаль.
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