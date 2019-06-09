Доминик Тим: В третьей партии я стал играть хуже, и Надаль этим воспользовался - Советский спорт
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09 июня 2019 23:24ТеннисГичунцев Артур

Доминик Тим: В третьей партии я стал играть хуже, и Надаль этим воспользовался

Австриец во второй раз подряд уступил испанцу в решающем матче.

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался после поражения от представителя Испании Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«В третьей партии я стал играть хуже, и Надаль этим воспользовался. Он пошел в наступление, и мне стало труднее. Рафа показал невероятный уровень. Сегодня я понял, почему он выиграл 18 турниров «Большого шлема».

Да, я потерпел неудачу, но у меня осталась мечта. Очень жаль, что я проиграл во второй раз подряд. Я знаю, что нахожусь на правильном пути и буду продолжать работу», – приводит слова австрийца Ubitennis.

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