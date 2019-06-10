Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA - Советский спорт
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10 июня 2019 08:37ТеннисСметанникова Дарья

Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA

В выходные завершился Открытый чемпионат Франции, по итогам которого появился обновленный рейтинг WTA.

Лидером рейтинга WTA по-прежнему остается японская теннисистка Наоми Осака.

Победительница «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти поднялась на шесть строчек вверх и заняла вторую позицию. Пять позиций потеряла румынка Симона Халеп, которая расположилась теперь на восьмом месте.

Американка Серена Уильямс покинула топ-10, ее место заняла Арина Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая опустилась на восемь строчек и заняла 29-е место.

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