Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA В выходные завершился Открытый чемпионат Франции, по итогам которого появился обновленный рейтинг WTA.

Лидером рейтинга WTA по-прежнему остается японская теннисистка Наоми Осака.

Победительница «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти поднялась на шесть строчек вверх и заняла вторую позицию. Пять позиций потеряла румынка Симона Халеп, которая расположилась теперь на восьмом месте.

Американка Серена Уильямс покинула топ-10, ее место заняла Арина Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая опустилась на восемь строчек и заняла 29-е место.