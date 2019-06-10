Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP после победы на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Испанец в 12-й раз стал победителем «Ролан Гаррос», установив рекорд по числу побед на одном турнире Большого шлема.
С первого места Надаль сместил серба Новака Джоковича, который проиграл в полуфинале «Ролан Гаррос» Тиму.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который занимает в гонке седьмое место. Карен Хачанов, занявший впервые в карьере девятое место в рейтинге ATP, в гонке идет на 27-й позиции.
Чемпионская гонка АТР, версия от 10 июня:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505 очков,
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4725,
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360,
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3305,
5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2940,
6 (8). Кэй Нисикори (Япония) - 1710,
7 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1585,
8 (7). Фабио Фоньини (Италия) - 1550,
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1490,
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1320...
27 (61). Карен Хачанов (Россия) - 785...
85 (76). Андрей Рублев (Россия) — 347.
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