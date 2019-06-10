Надаль решил не выступать на турнирах до Уимблдона - Советский спорт
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10 июня 2019 11:02ТеннисСметанникова Дарья

Надаль решил не выступать на турнирах до Уимблдона

В воскресенье испанский теннисист стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

Рафаэль Надаль заявил, что не будет выступать на турнирах до Уимблдона, который в 2019 году пройдет с 1 по 14 июля.

«Я неплохо сыграл в прошлом году на «Уимблдоне». Я был близок к тому, чтобы выиграть еще один титул там.

Все знают, что я люблю играть на траве. Также все знают, что я не могу играть несколько недель подряд, как 8-10 лет назад. Поэтому я не буду играть до «Уимблдона». Если я буду здоров, это в большей степени повысит мои шансы, чем многочисленные матчи», - приводит слова Надаля Reuters.

Победа на «Ролан Гаррос»-2019 стала для Рафаэля Надаля 12-й в карьере.

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