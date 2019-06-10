Испанский теннисист в ярости разбил свою ракетку после поражения (видео) - Советский спорт
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10 июня 2019 21:20ТеннисГичунцев Артур

Испанский теннисист в ярости разбил свою ракетку после поражения (видео)

Инцидент произошел на турнире в Казахстане.

Испанец Марио Вилелье-Мартинес эмоционально отреагировал на поражение от боснийца Томислава Бркича на турнире серии «Челленджер» в Казахстане.

По окончании поединка спортсмен начал бить ракеткой по корту, а позже выкинул разбитую ракетку за пределы площадки.

Добавим, что встреча завершилась победой Бркича со счетом 1:6, 6:2, 7:5.

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