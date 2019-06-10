Испанский теннисист в ярости разбил свою ракетку после поражения (видео)

Испанец Марио Вилелье-Мартинес эмоционально отреагировал на поражение от боснийца Томислава Бркича на турнире серии «Челленджер» в Казахстане.
По окончании поединка спортсмен начал бить ракеткой по корту, а позже выкинул разбитую ракетку за пределы площадки.
Добавим, что встреча завершилась победой Бркича со счетом 1:6, 6:2, 7:5.
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