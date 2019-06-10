Испанский теннисист в ярости разбил свою ракетку после поражения (видео)

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким Сможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси? В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.

В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55 Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Сказка о попе. Почему футбол через ж* - не всегда плохо? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.