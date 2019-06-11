Александрова обыграла Мертенс и вышла во второй круг турнира в Хертогенбоше Российская теннисистка одержала победу на старте турнира категории International, который проходит в голландском городе Хертогенбоше.

Екатерина Александрова в первом круге обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 11 минут.

За это время россиянка трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Ее соперница совершила один эйс, допустила три ошибки на подаче и реализовала два брейка из трех.

Во втором круге турнире в Хертогенбоше Александрова сыграет с еще одной бельгийкой Исалин Бонавентюр.