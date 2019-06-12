Родина проиграла Рузе в Ноттингеме

76-я ракетка мира Евгения Родина завершила выступление на турнире WTA Nature Valley Open в Ноттингеме.
В первом круге 30-летняя российская теннисистка потерпела поражение от соперницы из Румынии Елены Габриэлы Рузе. За 1 час 9 минут матч завершился в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.
Отметим, что 21-летняя Рузе занимает 211-е место в мировом рейтинге. Ее следующей соперницей станет победитель матча Людмила Самсонова (Россия, Q) – Виктория Голубичич (Швейцария).
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
1-й круг
Елена Габриэла Рузе (Румыния, Q) – Евгения Родина (Россия, 10) – 6:3, 6:3
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