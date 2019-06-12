Родина проиграла Рузе в Ноттингеме Румынская теннисистка занимает 211-е место в мировом рейтинге.

76-я ракетка мира Евгения Родина завершила выступление на турнире WTA Nature Valley Open в Ноттингеме.

В первом круге 30-летняя российская теннисистка потерпела поражение от соперницы из Румынии Елены Габриэлы Рузе. За 1 час 9 минут матч завершился в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

Отметим, что 21-летняя Рузе занимает 211-е место в мировом рейтинге. Ее следующей соперницей станет победитель матча Людмила Самсонова (Россия, Q) – Виктория Голубичич (Швейцария).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

1-й круг

Елена Габриэла Рузе (Румыния, Q) – Евгения Родина (Россия, 10) – 6:3, 6:3