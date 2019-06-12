Голубич не пустила Самсонову во второй круг в Ноттингеме - Советский спорт
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12 июня 2019 19:27ТеннисЛипкин Антон

Голубич не пустила Самсонову во второй круг в Ноттингеме

20-летняя российская теннисистка проиграла в трех сетах.

153-я ракетка мира Людмила Самсонова потерпела поражение от Виктории Голубич из Швейцарии в матче первого круга турнира WTA Nature Valley Open в Ноттингеме.

20-летняя российская теннисистка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла за 2 часа 15 минут в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6. Теперь 26-летняя Голубич, занимающая 85-е место в мировом рейтинге, сыграет с Еленой Габриэлой Рузе из Румынии, которая ранее выбила из борьбы другую представительницу России – Евгению Родину.

Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
1-й круг

Виктория Голубич (Швейцария) – Людмила Самсонова (Россия, Q) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:3

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