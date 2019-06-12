Медведев проиграл Пую в Штутгарте

13-я ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение от Люки Пуя из Франции в матче второго круга турнира ATP MercedesCup в Штутгарте.
За 2 часа 1 минуту 23-летний российский теннисист, пропускавший первый круг, проиграл в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6.
Теперь 25-летний Пуй, занимающий 26-е место в мировом рейтинге, сыграет с Яном-Леннардом Штруффом из Германии, который выбил из борьбы Миомира Кецмановича из Сербии (6:2, 6:2).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP MercedesCup
Призовой фонд 679 015 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
2-й круг
Люка Пуй (Франция, WC) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 7:6 (8:6), 4:6, 6:2
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 6:2
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