Кудерметова вышла в ¼ финала турнира в Хертогенбоше - Советский спорт
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13 июня 2019 14:47ТеннисСметанникова Дарья

Кудерметова вышла в ¼ финала турнира в Хертогенбоше

Российская теннисистка обыграла австралийку Дестани Айаву на турнире в Хертогенбоше (Голландия).

Вероника Кудерметова победила Дестани Айаву со счетом 6:3, 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.

Матч продолжался 55 минут. В активе россиянки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.

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