Кудерметова вышла в ¼ финала турнира в Хертогенбоше

Вероника Кудерметова победила Дестани Айаву со счетом 6:3, 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.
Матч продолжался 55 минут. В активе россиянки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.
В четвертьфинале Кудерметова сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.
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