Хачанов выбыл из розыгрыша турнира в Штутгарте во втором круге Российский теннисист не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Штутгарте (Германия).

Карен Хачанов проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 4:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.

За это время россиянин совершил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Его соперник пять раз подал навылет и совершил три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Берреттини сыграет с американцем Денисом Кудлой.