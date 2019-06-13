Хачанов выбыл из розыгрыша турнира в Штутгарте во втором круге - Советский спорт
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13 июня 2019 16:06ТеннисСметанникова Дарья

Хачанов выбыл из розыгрыша турнира в Штутгарте во втором круге

Российский теннисист не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Штутгарте (Германия).

Карен Хачанов проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 4:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.

За это время россиянин совершил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Его соперник пять раз подал навылет и совершил три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Берреттини сыграет с американцем Денисом Кудлой.

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