Павлюченкова пропустит турнир в Бирмингеме, ее заменит Гаспарян - Советский спорт
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13 июня 2019 17:49ТеннисСметанникова Дарья

Павлюченкова пропустит турнир в Бирмингеме, ее заменит Гаспарян

В Бирмингеме (Великобритания) с 17 по 23 июня пройдет травяной турнир по теннису.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в Бирмингеме, ее заменит соотечественница Маргарита Гаспарян.

От участия в турнире уже отказались Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Петра Квитова, Мэдисон Киз и многие другие.

Отметим, что, если от участия в турнире откажется еще одна теннисистка из основной сетки, то в Бирмингеме выступит еще одна россиянка Евгения Родина.

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