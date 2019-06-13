Павлюченкова пропустит турнир в Бирмингеме, ее заменит Гаспарян

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в Бирмингеме, ее заменит соотечественница Маргарита Гаспарян.
От участия в турнире уже отказались Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Петра Квитова, Мэдисон Киз и многие другие.
Отметим, что, если от участия в турнире откажется еще одна теннисистка из основной сетки, то в Бирмингеме выступит еще одна россиянка Евгения Родина.
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