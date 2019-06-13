Зверев проиграл Брауну во втором круге турнира в Штутгарте - Советский спорт
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13 июня 2019 18:49ТеннисСметанникова Дарья

Зверев проиграл Брауну во втором круге турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист посеян на турнире в Штутгарте (Германия) под первым номером.

Александр Зверев проиграл своему соотечественнику Дастину Брауну во втором круге со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты.

На счету Зверева 21 эйс, 14 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 14. У его соперника 11 подач навылет, семь ошибок на подаче и три брейка из 10.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Браун сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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