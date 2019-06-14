Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Голландии - Советский спорт
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14 июня 2019 16:18ТеннисГичунцев Артур

Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Голландии

Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч долларов.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе (Голландия).

Сегодня, 14 июня, уроженка Казани нанесла поражение бельгийке Гретье Миннен.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3, а ее продолжительность составила 2 часа 13 минут

Таким образом, за выход в финал Кудерметова поспорит с победительницей матча Елена Александрова (Россия) – Алисон Риск (США).

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