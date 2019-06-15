Бертенс вышла в финал домашнего турнира в Хертогенбоше

В полуфинале голландка переиграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину - 6:4, 6:4.
В финале Бертенс сразится с американкой Элисон Риске, которая ранее нанесла поражение россиянке Веронике Кудерметовой.
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