Гаспарян победила Свитолину на турнире в Бирмингеме

Россиянка Маргарита Гаспарян одолела украинку Элину Свитолину и вышла второй круг турнира в Бирмингеме.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
За выход в четвертьфинал 24-летня москвичка сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).
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