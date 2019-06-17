Гаспарян победила Свитолину на турнире в Бирмингеме - Советский спорт
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17 июня 2019 16:25ТеннисГичунцев Артур

Гаспарян победила Свитолину на турнире в Бирмингеме

Действующей победительницей турнира является Петра Квитова из Чехии.

Россиянка Маргарита Гаспарян одолела украинку Элину Свитолину и вышла второй круг турнира в Бирмингеме.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

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