Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле - Советский спорт
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17 июня 2019 18:32ТеннисКоноплев Александр

Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле

Во втором круге Хачанов сыграет либо с немцем Штруффом, либо с сербом Джере.

Россиянин Карен Хачанов обыграл серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира категории ATP 500 в немецком Галле – 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался один час 33 минуты

У Хачанова – десять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. У Кецмановича – два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

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