Родина обыграла Младенович в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина обыграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира WTA в Бирмингеме. Счет матча – 6:2, 2:6, 6:4.
Родина обошлась без эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов. У Младенович пять подач навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
Матч продолжался час 47 минут.
В следующем круге Родина сыграет либо с украинкой Даяной Ястремской, либо с немкой Юлией Гергес.
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