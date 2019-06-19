Кристина Плишкова: Матч с сестрой? Лучше бы с ней не играть, но я все равно хочу выиграть Сестры-близнецы Плишковы впервые сыграют друг с другом.

112-я ракетка мира Кристина Плишкова прокомментировала предстоящую встречу со своей сестрой-близнецом Каролиной на турнире WTA Nature Valley Classic в Бирмингеме.

В первом круге Кристина Плишкова нанесла поражение Виктории Томовой из Болгарии и вышла на сестру, которая победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии.

«Каролина рассчитывала на Томову? – улыбаясь, сказала Кристина, слова которой приводит WTA. – Я посмотрела результаты всех матчей, которые мы провели. И я совсем не могу предположить, как сложится игра, потому что играть с ней совсем не то же самое, что с любой другой соперницей.

Очень многие вчера начали говорить об этом матче, но мне нужно было еще выиграть свой матч, потому я просила не забегать вперед. Но я в хорошей форме, так что от меня ждали победы.

Играть с Каролиной – это очень странно. Мы – семья, потому лучше бы с ней не играть, но я все равно хочу победить».

Отметим, что сестры Плишковы играли друг с другом только на юниорском уровне. На турнирах WTA предстоящий матч станет первым для них.