Роджер Федерер: В игре с Тсонга я испытал все: радость, грусть, разочарование Швейцарец в 17-й раз вышел в четвертьфинал на турнире в Галле.

Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над Жо-Уилфридом Тсонга из Франции (7:6 (7:4), 4:6, 7:5) во втором круге турнира ATP в Галле.

«В игре я испытал все: радость, грусть, разочарование, – приводит слова 37-летнего швейцарца официальный сайт ATP. – В конце матча была равная борьба, и мне, возможно, немного повезло. Но без этого никуда.

При счете 5:5 в третьем сете в матче с Жо-Вилли на траве ты не можешь все контролировать. Шансы были равны, и зрители поддерживали фантастически. В конце я испытал великолепные эмоции, и это было приятно».

В четвертьфинале соперником Федерера станет Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Отметим, что Федерер в 17-й раз вышел в четвертьфинал в Галле и продолжает борьбу за свой десятый титул на турнире.