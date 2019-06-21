Роджер Федерер: В игре с Тсонга я испытал все: радость, грусть, разочарование

Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над Жо-Уилфридом Тсонга из Франции (7:6 (7:4), 4:6, 7:5) во втором круге турнира ATP в Галле.
«В игре я испытал все: радость, грусть, разочарование, – приводит слова 37-летнего швейцарца официальный сайт ATP. – В конце матча была равная борьба, и мне, возможно, немного повезло. Но без этого никуда.
При счете 5:5 в третьем сете в матче с Жо-Вилли на траве ты не можешь все контролировать. Шансы были равны, и зрители поддерживали фантастически. В конце я испытал великолепные эмоции, и это было приятно».
В четвертьфинале соперником Федерера станет Роберто Баутиста-Агут из Испании.
Отметим, что Федерер в 17-й раз вышел в четвертьфинал в Галле и продолжает борьбу за свой десятый титул на турнире.
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