Хачанов проиграл Берретини в Галле

Девятая ракетка мира Карен Хачанов потерпел поражение от Маттео Берретини из Италии в четвертьфинале турнира ATP NOVENTI OPEN в Галле.
23-летний российский теннисист проиграл 22-му номеру мирового рейтинга и своему ровеснику за 1 час 29 минут. Берретини оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:4).
В полуфинале Берретини сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия, 2).
Галле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
¼ финала
Маттео Берретини (Италия) – Карен Хачанов (Россия, 3) – 6:2, 7:6 (7:4)
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