Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

В полуфинале Барти нанесла поражение чешской теннисистке Барборе Стрыцовой со счетом 6:4, 6:4.
В матче за титул австралийка сыграет с победительницей встречи Юлия Гергес (Германия) - Петра Мартич (Хорватия).
Напомним, в 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.
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