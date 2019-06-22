Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме - Советский спорт
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22 июня 2019 15:51ТеннисСпирин Дмитрий

Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Вторая ракетка мира Эшли Барти стала первой финалисткой турнира WTA в Бирмингеме.

В полуфинале Барти нанесла поражение чешской теннисистке Барборе Стрыцовой со счетом 6:4, 6:4.

В матче за титул австралийка сыграет с победительницей встречи Юлия Гергес (Германия) - Петра Мартич (Хорватия).

Напомним, в 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.

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