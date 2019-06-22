Гергес вышла в финал турнира в Бирмингеме

В полуфинале Гергес нанесла поражение хорватской теннисистке Петре Мартич - 6:4, 6:3.
В матче за титул Юлия сыграет со второй ракеткой мира Эшли Барти.
Примечательно, что Барти и Гергес на турнире в Бирмингеме играют вместе в парном разряде.
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