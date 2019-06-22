Медведев не смог пробиться в финал на турнире в Лондоне

На стадии полуфинала он уступил французу Жилю Симону. Матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:3.
В решающем матче Симон сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Фелисиано Лопес (Испания).
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