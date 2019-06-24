Кенин выиграла турнир на Мальорке - Советский спорт
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24 июня 2019 06:57ТеннисСпирин Дмитрий

Кенин выиграла турнир на Мальорке

Американская теннисистка российского происхождения София Кенин стала победительницей турнира WTA на Мальорке.

В финальном матче 20-летняя Кенин переиграла швейцарку Белинду Бенчич - 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Для Кенин этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.

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