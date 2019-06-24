Барти возглавила рейтинг WTA

В обновленном рейтинг-листе WTA Барти обошла японку Наоми Осаку.
Напомним, в текущем сезоне Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции, а на прошлой неделе первенствовала на турнире в английском Бирмингеме.
Рейтинг WTA
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540. 2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685. 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425. 5 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4685. 6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555. 7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963. 8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868. 9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682. 10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565. ... 30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790... 45 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185... 52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1118... 58 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 971... 61 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929... 71 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 815… 73 (76). Евгения Родина (Россия) — 805... 77 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 769… 80 (85). Мария Шарапова (Россия) — 740... 86 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710. 87 (92). Анна Блинкова (Россия) — 704.
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