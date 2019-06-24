Багдатис завершит карьеру после Уимблдона - Советский спорт
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24 июня 2019 12:41ТеннисСпирин Дмитрий

Багдатис завершит карьеру после Уимблдона

Теннисист Маркос Багдатис завершит карьеру после окончания Уимблдонского турнира-2019.

В 2006 году Багдатис занимал восьмое место в рейтинге. За карьеру киприот выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.

«Последние два года были очень трудными для меня с повторяющимися травмами и болью», - заявил 34-летний теннисист.

На корте Маркос Багдатис заработал около 9 миллионов долларов США.

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