Багдатис завершит карьеру после Уимблдона Теннисист Маркос Багдатис завершит карьеру после окончания Уимблдонского турнира-2019.

В 2006 году Багдатис занимал восьмое место в рейтинге. За карьеру киприот выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.

«Последние два года были очень трудными для меня с повторяющимися травмами и болью», - заявил 34-летний теннисист.

На корте Маркос Багдатис заработал около 9 миллионов долларов США.