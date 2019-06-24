Багдатис завершит карьеру после Уимблдона

В 2006 году Багдатис занимал восьмое место в рейтинге. За карьеру киприот выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.
«Последние два года были очень трудными для меня с повторяющимися травмами и болью», - заявил 34-летний теннисист.
На корте Маркос Багдатис заработал около 9 миллионов долларов США.
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