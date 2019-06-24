На Уимблдоне ввели тай-брейки при счете 12:12 в решающей партии

В пятом счете мужчины при счете 6:6 в пятой партии будут играть до разрыва в два гейма. А при счете 12:12 будет разыгран тай-брейк.
Та же схема принята в отношении женских матчей (в третьем сете).
Напомним, в полуфинале прошлогоднего Уимблдона южноафриканец Кевин Андерсон в полуфинале победил американца Джона Изнера в матче-марафоне (26:24 в пятой партии). После этой встречи возник проект данной реформы.
Уимблдон-2019 стартует в Лондоне на следующей неделе.
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