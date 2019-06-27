Рафаэль Надаль: Мне уже 33 года, нужно беречь силы

«Я впервые в этом году играл на траве на счет, так что было сложновато.
С нетерпением жду «Уимблдон». Такой матч, как сегодняшний, поможет мне к нему подготовиться. Естественно, что турнир на этой неделе я не играю – мне 33, и нужно беречь силы», - заявил Надаль.
Марин Чилич обыграл Надаля со счетом 6:3, 6:3.
Уимблдон стартует в Лондоне на следующей неделе.
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