Рафаэль Надаль: Мне уже 33 года, нужно беречь силы - Советский спорт
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27 июня 2019 08:23ТеннисСпирин Дмитрий

Рафаэль Надаль: Мне уже 33 года, нужно беречь силы

Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от Марина Чилича на выставочном турнире в Херлингем Клаб.

«Я впервые в этом году играл на траве на счет, так что было сложновато.

С нетерпением жду «Уимблдон». Такой матч, как сегодняшний, поможет мне к нему подготовиться. Естественно, что турнир на этой неделе я не играю – мне 33, и нужно беречь силы», - заявил Надаль.

Марин Чилич обыграл Надаля со счетом 6:3, 6:3.

Уимблдон стартует в Лондоне на следующей неделе.

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