Fed Cup объявил об изменении формата турнира

Международная федерация тенниса (ITF) сообщила о том, что в следующем сезоне Fed Cup будет проводиться в новом формате, сообщает официальный сайт турнира.
7-8 февраля 16 команд сыграют в квалификации. Восемь победителей пар выйдут в финал, где к ним присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша – Австралия и Франция, – Венгрия (как хозяин финала) и обладатель wild card.
На финальном этапе (14-19 апреля) сборные будут разбиты на четыре группы по три команды. Их победители выйдут в полуфинал.
Отметим, что теперь матчи будут состоять из двух одиночных и одной парной встречи.
Венгрия будут проводить финальные турниры как минимум до 2022 года. Сборная России в предстоящем сезоне начнет выступление с квалификации.
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