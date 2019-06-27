Fed Cup объявил об изменении формата турнира С нового сезона в турнире будут принимать участие 20 сборных.

Международная федерация тенниса (ITF) сообщила о том, что в следующем сезоне Fed Cup будет проводиться в новом формате, сообщает официальный сайт турнира.

7-8 февраля 16 команд сыграют в квалификации. Восемь победителей пар выйдут в финал, где к ним присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша – Австралия и Франция, – Венгрия (как хозяин финала) и обладатель wild card.

На финальном этапе (14-19 апреля) сборные будут разбиты на четыре группы по три команды. Их победители выйдут в полуфинал.

Отметим, что теперь матчи будут состоять из двух одиночных и одной парной встречи.

Венгрия будут проводить финальные турниры как минимум до 2022 года. Сборная России в предстоящем сезоне начнет выступление с квалификации.