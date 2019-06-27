Шарапова приехала на Уимблдон (фото) Российская теннисистка опубликовала фотографию перед входом на центральный корт.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, занимающая сейчас 80-е место в мировом рейтинге, приехала в Лондон для участия в третьем в году турнире «Большого шлема» Уимблдоне.

32-летняя российская теннисистка опубликовала в инстаграме фотографию перед входом на центральный корт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram There’s just nothing really ~* it Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 26 Июн 2019 в 6:15 PDT

Напомним, на прошлой неделе Шарапова провела свой первый матч с января. На турнире в Мальорке она обыграла Викторию Кужмову, после чего потерпела поражение от Анжелик Кербер.

Шарапова сыграет на Уимблдоне в 15-й раз. Она побеждала на турнире в 2004 году, дошла до финала в 2011-м и была в полуфинале в 2005, 2006 и 2015 годах.

В прошлом сезоне Шарапова проиграла в первом круге другой российской теннисистке – Виталии Дьяченко.