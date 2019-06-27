Шарапова приехала на Уимблдон (фото)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, занимающая сейчас 80-е место в мировом рейтинге, приехала в Лондон для участия в третьем в году турнире «Большого шлема» Уимблдоне.
32-летняя российская теннисистка опубликовала в инстаграме фотографию перед входом на центральный корт.
Напомним, на прошлой неделе Шарапова провела свой первый матч с января. На турнире в Мальорке она обыграла Викторию Кужмову, после чего потерпела поражение от Анжелик Кербер.
Шарапова сыграет на Уимблдоне в 15-й раз. Она побеждала на турнире в 2004 году, дошла до финала в 2011-м и была в полуфинале в 2005, 2006 и 2015 годах.
В прошлом сезоне Шарапова проиграла в первом круге другой российской теннисистке – Виталии Дьяченко.
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