ВИДЕО ДНЯ: Шарапова показала свой дом в Лос-Анджелесе - Советский спорт
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28 июня 2019 10:14ТеннисЛипкин Антон

ВИДЕО ДНЯ: Шарапова показала свой дом в Лос-Анджелесе

Особняк теннисистки выполнен в японском стиле.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова провела экскурсию в своем доме в Лос-Анджелесе для журнала Architectural Digest.

32-летняя российская теннисистка лично принимала участие в разработке концепции и дизайна своего особняка, который выполнен в японском стиле с элементами минимализма и модернизма.

Трехэтажное строение из стекла и бетона расположено недалеко от океана. Архитектором выступил Грант Киркпатрик.

Прямо рядом с домом расположен плавательный бассейн с зоной отдыха. А на одном из этажей встроены две дорожки для боулинга.

На следующей неделе Шарапова примет участие в Уимблдоне.

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