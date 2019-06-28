Хачанов сыграет с Сун Ву Квоном, Медведев – с Лоренци

Три российских теннисиста узнали своих соперников по первому кругу третьего в году турнира серии «Большого шлема» Уимблдона.
Десятый сеяный Карен Хачанов сыграет с 126-й ракеткой мира Сун Ву Квоном из Южной Кореи, который всего во второй раз пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». В январе 2018 года 21-летний Квон проиграл в первом круге Australian Open.
11-й номер посева Даниил Медведев получил в соперники Паоло Лоренци. 37-летний итальянец занимает 107-е место в мировом рейтинге. А Андрей Рублев сыграет с 35-я ракеткой мира Кристианом Гарином из Чили.
Отметим, что Медведев и Хачанов попали в верхнюю половину сетки, Рублев – в нижнюю.
Матчи первого круга с участием игроков из России:
Даниил Медведев (Россия, 11) – Паоло Лоренци (Италия)
Карен Хачанов (Россия, 10) – Сун Ву Квон (Южная Корея)
Кристиан Гарин (Чили) – Андрей Рублев (Россия)
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