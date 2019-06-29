Чорич снялся с Уимблдона из-за травмы

14-я ракетка мира продолжает восстанавливаться после травмы спины, полученной на турнире в немецком Галле.
В основной сетке Чорича заменит «лаки-лузер» — канадец Брайден Шнур. В первом круге Шнур сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, для котого Уимблдон-2019 станет последним турниром в карьере.
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