Чорич снялся с Уимблдона из-за травмы - Советский спорт
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29 июня 2019 13:22Теннис

Чорич снялся с Уимблдона из-за травмы

Хорватский теннисист Борна Чорич не сыграет на Уимблдоне-2019.

14-я ракетка мира продолжает восстанавливаться после травмы спины, полученной на турнире в немецком Галле.

В основной сетке Чорича заменит «лаки-лузер» — канадец Брайден Шнур. В первом круге Шнур сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, для котого Уимблдон-2019 станет последним турниром в карьере.

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