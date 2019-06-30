Иванишевич стал новым тренером Джоковича - Советский спорт
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30 июня 2019 18:00ТеннисСпирин Дмитрий

Иванишевич стал новым тренером Джоковича

Чемпион «Уимблдона»-2001 хорват Горан Иванишевич вошел в команду Новака Джоковича.

В Лондоне они провели первую совместную тренировку.

«Это признание для меня как тренера, потому что Новак не зовет кого попало, ему нужно знать, что человек ему поможет. Я рад, что они меня выбрали, и я рад, что Марьян не против. Первая тренировка прошла очень хорошо, и я надеюсь, что сотрудничество получится продолжительным», - заявил Иванишевич.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона.

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